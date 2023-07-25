Наоми Уоттс рассказала о климаксе, который наступил у нее в 36 лет

Наоми Уоттс призналась, что ее здоровье сильно пошатнулось в период менопаузы.
Этими воспоминаниями мировая знаменитость поделилась в интервью журналу Hello.
Уоттс не стала скрывать, что менопауза застала ее врасплох. Она совершенно не владела информации об этом периоде жизни женщины.
Звезда экрана сообщила симптомы, которые появились у нее при климаксе. Это и перепады настроения, и потливость во время ночного сна, и сильные головные боли.
Уоттс казалось тогда, что она теряет контроль над своей жизнью.
Актриса отметила, что изменения в ее организме помогли ей почувствовать себя более раскрепощенной. В итоге артистка стала "более настоящей версией самой себя".
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