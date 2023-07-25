МИД РБ: Беларусь направила запрос на членство в БРИКС

Вечером вторника, 25 июля, пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси сообщила, что в мае текущего года администрация Минска направила БРИКС обращение с просьбой о принятии белорусского государства в состав организации. К текущему моменту в БРИКС состоят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

Накануне пресс-служба шерпы Южно-Африканской республики рассказала, что за последнее время более двадцати государств подали заявки на вступление в БРИКС, ещё порядка двадцати стран попросили о приёме в организацию неофициально.