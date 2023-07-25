В Питере снимают картину, где главную роль играет кот

Издание "Петербургский дневник" информирует, что на мир зрители проекта будут смотреть глазами кота.
Речь пойдет об одной из питерских семей, а эту историю рассказывать будет кот по кличке Василий.
Авторы проекта утверждают, что на съемках была масса курьезных моментов, когда актеры говорили с камерой и гладили ее, представляя кота.
Интересно было наблюдать и за работой оператора, который позал по земле. Он прочувствовал кошачью жизнь вдоль и поперек.
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