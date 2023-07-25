В Питере снимают картину, где главную роль играет кот

18:25 2023-07-25

Кошка Банди играет кота Василия в проекте.

Кошка Банди играет кота Василия в проекте.

В северной столице РФ запущены съемки картины по мотивам "Книги-котострофы: Кот и Новый год! Полезные сказки" писательницы Кристины Кретовой. Особенность фильма в том, что главным его героем является кот.

Издание "Петербургский дневник" информирует, что на мир зрители проекта будут смотреть глазами кота.

Речь пойдет об одной из питерских семей, а эту историю рассказывать будет кот по кличке Василий.

Авторы проекта утверждают, что на съемках была масса курьезных моментов, когда актеры говорили с камерой и гладили ее, представляя кота.

Интересно было наблюдать и за работой оператора, который позал по земле. Он прочувствовал кошачью жизнь вдоль и поперек.

Показать следующие комментарии
Фото