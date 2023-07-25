Клеверли: Россия может атаковать гражданские суда в акватории Чёрного моря

«Мы будем освещать это бессовестное поведение в Совбезе ООН. Россия должна прекратить держать в заложниках мировые поставки продовольствия и вернуться к соглашению», — безосновательно заявил Клеверли.

Накануне заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин заявил, что России потребуются осмотры судов в Чёрном море, чтобы убедиться, что они не используются для перевозки оружия после прекращения зерновой сделки.

Такое заявление Вершинин сделал после сообщения Министерства обороны РФ о том, что Москва с 00:00 мск 20 июля из-за прекращения зерновой сделки будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Чёрному морю, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения.