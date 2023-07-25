Рудова продемонстрировала свою фигуру в бикини, поделившись соотвествующим фото

Звезда сериала "Татьянин день" Наталья Рудова в настоящее время наслаждается отдыхом в Турции, откуда шлет привет своим фанатам.

Знаменитость адресовала подписчикам целое послание, рассказав про комплекс для отдыха, где остановилась.

Всеобщее внимание звезда экрана привлекла не текстом, а своими снимками в бикини.

Наталья позирует в красном купальнике с бюстгальтером, декорированном объемными цветами.

Фанаты заподозрили Рудову в пластике груди.