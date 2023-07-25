Рудова продемонстрировала свою фигуру в бикини, поделившись соотвествующим фото

19:05 2023-07-25

Наталья Рудова - одна из самых красивых российских актрис. Ее роскошное тело сводит многих мужчин с ума. Знаменитость порадовала подписчиков снимком, где позирует в бикини во время отдыха в Турции.

Звезда сериала "Татьянин день" Наталья Рудова в настоящее время наслаждается отдыхом в Турции, откуда шлет привет своим фанатам.

Знаменитость адресовала подписчикам целое послание, рассказав про комплекс для отдыха, где остановилась.

Всеобщее внимание звезда экрана привлекла не текстом, а своими снимками в бикини.

Наталья позирует в красном купальнике с бюстгальтером, декорированном объемными цветами.

Фанаты заподозрили Рудову в пластике груди.

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