Григорьев-Апполонов не смог поднять ресторанный бизнес: прибыль составила всего 18 000 рублей

Андрей Григорьев-Апполонов закрыл свои точки питания в середине текущего года.
Исполнитель не смог зарабатывать на ресторанном деле, о чем информирует Телеграм-канал "Звездач".
За 2022 год фудтраки солиста группы "Иванушки" принесли доход в 8 000 000 российских рублей, а чистая прибыль равняется значению всего в 18 000 рублей.
Отсутствие релевантности стало причиной того, что музыкант вынужден был закрыть свой бизнес в области общественного питания.
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