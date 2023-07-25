Костомаров в первый раз встретился со своими детьми после выписки из больницы: фигурист опубликовал видео долгожданной встречи

Фигурист Роман Костомаров разместил новый ролик в соцсетях, где встречает своих детей, вернувшихся из отдыха.

Спортсмен обнимает наследников и говорит им теплые слова.

Дети увидели своего знаменитого отца в первый раз после того, как он угодил в больницу.

Напомним, что звезду ледовых шоу госпитализировали 10 января текущего года. Он попал туда с воспалением легких, а позднее ему становилось все хуже и хуже.

Костомаров перенес кому, 2 инсульта, сепсис и гангрену. Ему ампутировали стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй.