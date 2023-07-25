Слава и Успенская обратились в прокуратуру с требованием проверить клинику пластической хирургиии Хайдарова

Слава и Любовь Успенская подали заявление в полицию с жалобой на Тимура Хайдарова, который обвинил их в вымогательстве, о чем информировала Телеграм-канал "Светские хроники" юрист исполнительниц Елена Сенина.

Правовед утверждает, что звезды направили обращение и в Минздрав, Росздравнадзор и Прокуратуру РФ с требованием организовать проверку клиники пластического хирурга с целью предоставления видеозаписей совершенным им операций.

Правовед заметила, что певицы не против того, чтобы все решить мирно.

Сенина рассказала, что общалась с женой Хайдарова Светланой, являющейся руководителем клиники, но со вчерашнего дня та перестала брать трубку.