Маккарти: Палата представителей США готовится вынести импичмент Байдену

25 июля спикер Палаты представителей от республиканской партии Соединённых Штатов Кевин Маккарти публично заявил, что сотрудники ведомства готовятся к вынесению импичмента действующему американскому президенту Джо Байдену. Известно, что импичмент может быть вынесен Байдену в связи с новым скандалом, вызванным расследованием его причастности к коррупции.

По словам Маккарти, правая рука Хантера Байдена, Девон Арчер, подтвердил, что глава государства встречался с непроверенными бизнес-партнёрами своего сына. Ожидается, что на следующей неделе Арчер даст показания в национальном Конгрессе под присягой.