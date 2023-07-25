Госдеп: США в курсе, что американец Рид получил ранение в боях на Украине

25 июля сотрудник американского Госдепартамента Ведант Патель публично заявил, что администрации Вашингтона известно о факте ранения гражданина США Тревора Рида во время его пребывания на Украине. При этом Патель подчеркнул, что Госдеп неоднократно предостерегал американцев от поездок на Украину.

Ряд зарубежных СМИ утверждает, что ранее задержанный в России Рид отправился на Украину в качестве наёмника после своего освобождения, где две недели назад подорвался на противопехотной мине, после чего американца эвакуировали в ФРГ на лечение.