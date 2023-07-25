В Китае исчез министр иностранных дел, о его местонахождении до сих пор неизвестно

В понедельник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял решение снять исчезнувшего Цинь Гана с поста министра иностранных дел и опять отдать эту должность Ван И.

Куда делся Цинь Ган власти сообщать отказываются. Сначала была информация о том, что министр отсутствовал из-за болезни. Но когда журналисты стали задавать вопросы о том, как себя чувствует политик, ответов так и не получили. Комментарии и любые упоминания об исчезнувшем чиновнике в СМИ удалялись или подвергались цензуре, или удалялись из китайских соцсетей.

У многих появились сомнения по поводу объяснений, выдвинутых изначально и связанных с состоянием здоровья. Раньше такие отговорки применялись, чтобы объяснить исчезновение высокопоставленных лиц, которые впали в немилость к властям.

Как сообщают в китайской прессе, Цинь Ган, бывший посол в США был ставленником Си Цзиньпина и находился в самом близком его окружении. Цинь Ган очень стремительно поднялся по карьерной лестнице и быстро дошел до должности министра иностранных дел, которую он занял в декабре 2022 года.

На данный момент Цинь Ган остается в Государственном совете, который является высшим административном органом КНР. Однако род его деятельность не определен. Также неизвестно, какую функцию он станет выполнять во внешней политике страны в обозримом будущем.