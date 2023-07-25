С первого августа в Беларуси увеличиваются выплаты по уходу за ребенком до трех лет

В период с 1 августа текущего года по 31 января 2024 года белоруски, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, получат следующие выплаты: на первого ребенка — Br651,35, на второго и последующих детей — Br744,4, на ребенка-инвалида — Br837,45. В целом, размеры пособия увеличились на 7,5%.

Так, выплаты на первенца составляют 35% от средней заработной платы в Беларуси за квартал, на второго ребенка и остальных — 40%. Если уход осуществляется за ребенком-инвалидом, пособие составит 45%, очередность рождения тут не учитывается.

В 2023 году в стране на выплату детских пособий до трех лет из бюджета будет потрачено около 2 млрд рублей. На сегодняшний день выплаты по уходу за ребенком до трехлетнего возраста проводятся на 220,1 тысяч детей.

Как известно, перерасчет пособий по уходу за ребенком до трех лет в Беларуси делается дважды в год — в феврале и в августе.