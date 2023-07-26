В конгрессе США намереваются выдвинуть импичмент президенту Байдену

Кевин Маккарти предложил выдвинуть импичмент действующему президенту Америки Джо Байдену. По словам спикера Палаты представителей США, такое действие ускорит расследование, ведущееся по делу коррупционной деятельности главы Белого дома.

По мнению Маккарти, «необходим докопаться до истины», единственно возможный способ для этого — провести процедуру импичмента. Это позволит республиканцам и демократам получить максимум информации по этому делу о коррупции.

Импичмент Байдена, как полагает Маккарти, откроет больше возможностей для сотрудников правопорядка в продвижении на пути расследования. Появятся дополнительные способы поиска информации.