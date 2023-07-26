Россия отказалась от импорта продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

В России вступили в силу специальные экономические меры, касаемые некоторых видов продукции, идущей из стран, недружественно настроенных к Москве.

Как сообщает источник, изменения, внесенные в законопроект, будут иметь юридическую сила до конца 2023 года. Постановление утвердил и подписал глава правительства России Михаила Мишустин.

По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции.

По заявлению Минэкономразвития, теперь у россиян будет возможность нарастить объемы производства, увеличить число рабочих мест, разнообразить выбор продуктов.

Также, кроме обозначенных морепродуктов и продуктов из рыбы, в Россию нельзя ввозить вино, строительные детали, выполненные из полиуретана.