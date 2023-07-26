Олек Соскин утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский требует вести в бой неподготовленные войска, продолжая контрнаступление, которое заведомо обречено на провал.

По мнению эксперта, глава Украины все делает по указке союзников с Запада, а они, в свою очередь, хотят полного разгрома украинской армии.

Соскин уверен: НАТО легко принесет в жертву Украину, преследуя свои корыстные интересы, а Зеленский этому потакает. Аналитик отметил, что военное руководство Киева заявляло о неготовности войск к наступательным действиям, но их мнение услышано не было.

Также Олек соскин выразил уверенность в том, что НАТО не даст Украине обрести членство в Альянсе.