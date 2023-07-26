На курортах Таиланда распространяется лихорадка денге

В 18 провинциях Таиланда, включая Краби, Бангкок, Чонбури и Пхукет, растет количество заболевших лихорадкой денге, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Pattaya News и Департамент страны по контролю за заболеваниями.

По словам генерального директора Департамента по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда Тарет Крассанайравонга, за 4 с лишним месяца случаи этой лихорадки все чаще выявлялись в восьми тайских провинциях.

А последний месяц при этом превысил среднее число заболевших за предыдущие пять лет за аналогичный период.