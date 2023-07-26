Претендующий на пост президента США Кеннеди-младший призвал к диалогу с Россией

По утверждению Кеннеди, Соединенные Штаты пребывают в состоянии перманентной борьбы с Россией, но у этой страны «на тысячи больше ядерных вооружений».

Роберт Кеннеди также напомнил о крепкой дружбе председателя правительства СССР Никиты Хрущева и своего дяди Джона Кеннеди.

Как заявил Кеннеди-младший, американских граждан с детства уверяли в том, что Соединенные Штаты «выиграли войну, Америка победила Гитлера». Однако Джон Кеннеди всегда говорил, что «это русские выиграли войну». Сегодня важно помнить об этом, отметил кандидат в президенты, «потому что никто не говорил с Путиным в течение года».

Кеннеди посетовал на то, что у США нет отношений с Российской Федерацией на высоком уровне.

Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя.

К такому выводу пришел в итоге претендент на президентское кресло Роберт Кеннеди.