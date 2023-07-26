Жительница Китая уволилась с работы из-за летающих тараканов

Женщина, которая переехала с севера КНР в южную провинцию, не сумела справиться со страхом от летающих тараканов, сообщает Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post. Насекомые вынудили даму уволиться с работы.

История случилась в городе Гуанчжоу. В видео, которое стало вирусным, Сяоминь призналась, что до переезда из Внутренней Монголии никогда не видела тараканов, а здесь они - «гигантские и даже могут летать».

В другом посте автор продемонстрировала отчаянные попытки борьбы с назойливыми насекомыми: заткнула в дверях бумагой и журнальными страницами все щели, но это не помогло.

Она не скрывает, что у нее даже от набора слова «таракан» на телефоне возникает паника, так как внизу появляется эмодзи этого жука.