Минчанка по указу мошенников продала квартиру и потеряла 190 тысяч рублей

Пенсионерка по указанию мошенников в Минске продала квартиру, ювелирные украшения и залезла в долги, сообщает КП со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Как пишет издание, 71-летней женщине позвонил неизвестный в одном из мессенджеров, представившийся сотрудником милиции. Он сказал, будто на имя пенсионерки мошенники оформили кредит, по которому необходимо внести обязательный платеж.

Женщина засомневалась в словах звонившего, но тот сумел убедить женщину. И уже через несколько минутона рассказала уже другом успециалисту о своих вкладах. Доверчивая женщина общалась с аферистами на протяжении месяца, беспрекословно выполняя все их указания.

Она открыла в банке счет, установила приложение удаленного доступа. Кроме того,- обналичила имеющийся вклад и пополнила полученными деньгами ранее открытый расчетный счет.

Мошенники похитили все имеющиеся у пенсионерки сбережения, а потом один из звонивших сказал, будто квартиру женщины выставили на продажу риэлтерские агентства и посоветовал ей срочно пойти в агентство, чтобы продать жилье самостоятельно.

Пенсионерка и эту просьбу выполнила беспрекословно, а деньги от продажи жилья перевела на счет злоумышленников. Кроме того, она заложила в ломбард все драгоценности и заняла у знакомых 3500 евро - якобы на оплату страхового взноса.

В общей сложности она перевела мошенникам почти 190 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело.