Ученые нашли общее между употреблением молочных продуктов и риском появления рака легких

Употребление молочных продуктов снижает риск развития рака легких. Такой вывод сделали исследователи Орегонского университета в ходе эксперимента, с результатми которого познакомил журнал Clinical Nutrition.

Ученые в течение продолжительного периода следили за состоянием здоровья свыше стат тысяч человек в возрасте 54- 83 лет. Когда у некоторых из них диагностировали рак легких, эксперты проанализировали рацион питания людей и количество молочных продуктов в нем.

Как выяснилось, они потребляли меньше ферментированной молочной продукции по сравнению с другими участниками, у которых рак легких не был выявлен.

Такие результаты позволили прийти к выводу, что привычные йогурт и сметана способны при определенной переработке предотвратить развитие рака легких.