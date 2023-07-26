Режиссер Улиц разбитых фонарей Михаил Мамедов умер во время приема у врача в московской поликлинике

Телеграм-канал Shot информирует, что скончался Михаил Мамедов прямо на приеме у врача.

Не стало кинодеятеля в районе 15:00 25 июля.

Как известно, Михаил прибыл в учреждение здравоохранения со своей супругой Людмилой. Поликлиника расположена на Рижском проезде российской столицы.

У режиссера сильно схватило сердце. Бригада скорой помощи, тут же прибывшая на вызов, спасти Мамедова не смогла.

Умер глава съемочного процесса из-за острой сердечной недостаточности.