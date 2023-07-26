Юристы Блиновской обжаловали судебное решение о продлении домашнего ареста

21 июля во время очередного заседания по делу блогера Елены Блиновской суд продлил ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 октября текущего года.

Госинстанция продлила и запрет для знаменитости на пользование интернетом.

В апреле создательницу "Марафона желаний" арестовали при попытке пересечь границу РФ с РБ.

У знаменитости имелись при себе авиабилеты для вылета за пределы союзных государств.

Против Блиновской заведено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 000 000 российских рублей) и отмывании средств и имущества в особо крупном размере.