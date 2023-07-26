Режиссер известного сериала умер прямо на приеме у врача

71-летний Михаил Мамедов является режиссером нашумевшего в свое время сериала "Улицы разбитых фонарей". В понедельник, 24 июля, он вместе с супругой пришел на прием к врачу в одну из московских поликлиник.

Прямо в кабинете терапевта мужчине внезапно стало плохо. Реанимационные манипуляции не привели к желаемому эффекту, и Мамедова спасти не удалось - он скончался прямо на глазах у медиков.

Режиссеру был выставлен предварительный диагноз - острая сердечная недостаточность. Михаил Мамедов является Заслуженным деятелем искусств РФ и режиссером других известных сериалов и фильмов, таких, например, как "Неистовый, яростный, бешеный", "Такова жизнь", "Паутина".