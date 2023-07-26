Бабкина приобрела своему молодому избраннику квартиру в Москве за 47 000 000 рублей, после чего сын с ней не разговаривает

О приобретении Надеждой Бабкиной недвижимости сообщили работники ее театра "Русская песня".

Сотрудники учреждения поделились сведениями в интервью "Комсомольской правде", отметив, что после покупки квартиры бой-френду, сын певицы Данила перестал общаться с родительницей.

Московская двушка в районе проспекта Мира обошлась Бабкиной в 47 000 000 российских рублей. Еще в 10 000 000 рублей встал ремонт жилплощади.

В театре Надежды Георгиевны обустраивается персональный кабинет для ее любимого мужчины Сергея Рябова, который трудится в течение месяца помощником знаменитости, получая ежемесячно 500 000 рублей.