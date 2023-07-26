Авербух похвастался идеальным прессом своей жены Арзамасовой на фото в Сети

Елизавета Арзамасова выложила в соцсетях свой снимок, сделанный мужем, тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом во время их совместного отдыха в Турции.

Артистка позирует в топе, который демонстрирует ее стальной пресс.

Елизавета признается, что не раз снималась в профессиональных фотосессиях, но ее снимки супругом всегда получаются лучше всего.

Знаменитость убеждена все это от того, что избранник смотрит на нее влюбленным взглядом.

Арзамасова отмечает, что ее идеальные формы результат постоянных занятий спортом.