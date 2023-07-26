Глоба назвала только один знак Зодиака, представителей которого ждет признание в этом году

По словам Тамары Глобы, счастливчиками в этом году станут Львы.
Астролог заверяет, что представителей этого знака Зодиака ждет успех не дома. Будут поезки, встречи, возможно, предстоит и перемена места жительства.
Самыми перспективными периодами специалист назвала прошедшие февраль, март и первую половину апреля.
Весь год трудяги-Львы проведут вне дома кроме второй половины октября.
До середины осенив жизни этой категории людей будет время и для романтики.
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