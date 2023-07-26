Тропический ливень, прошедший 26 июля, в Москве, затопил ТЦ, парковки и весь район Одинцово

Метеослужбы о тропическом ливне, прошедшем сегодня (26 июля), предупреждали заранее и у коммунальных служб имелось время, чтобы принять меры для нейтрализации последствий стихии.

Известно, что кроме столичного Одинцово сильно пострадало Подмосковье.

СМИ информируют, что потоп наблюдается на многих парковках, а ливневые канализации не справляются с потоком воды.

В ТЦ "Филион" затоплены нижние этажи, там из земли бьет фонтан. Автомобили не едут, а плавают, а те, кто избрал данный вид транспорта, очень жалеют об этом.

Синоптики обещают выпадение 25 % от месячной нормы осадков в период от 15:00 до 21:00 сегодня.