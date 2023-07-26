Снуп Догг объявил об отмене своих ближайших выступлений в поддержку забастовки актеров Голливуда

Об отмене ближайших концертов Снуп Догга информирует издание Variety,
Рэпер объявил, что не выйдет на сцену концертного зала Hollywood Bowl. Мероприятие, приуроченное к 30-летию его дебютного альбома Doggystyle 1993 года, продюсировал который Dr. Dre, не состоится.
Сначала этот концерт артиста переносился с июня на октябрь, но позднее было принято решение не выступать вообще.
Исполнитель надеется, что скоро голливудские гильдии актеров смогут договориться с киностудиями и работа по кинопроизводству продолжится.
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