Снуп Догг объявил об отмене своих ближайших выступлений в поддержку забастовки актеров Голливуда

Об отмене ближайших концертов Снуп Догга информирует издание Variety,

Рэпер объявил, что не выйдет на сцену концертного зала Hollywood Bowl. Мероприятие, приуроченное к 30-летию его дебютного альбома Doggystyle 1993 года, продюсировал который Dr. Dre, не состоится.

Сначала этот концерт артиста переносился с июня на октябрь, но позднее было принято решение не выступать вообще.

Исполнитель надеется, что скоро голливудские гильдии актеров смогут договориться с киностудиями и работа по кинопроизводству продолжится.