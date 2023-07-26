Участница шоу Выжить в Дубае Татарченкова сообщила, что Батрудинов хочет, чтобы она была матерью его детей

Ангелина Татарченкова рассказала, что Тимур Батрудинов признавался ей в любви, утверждая, что хочет от нее детей.

25-летняя девушка призналась, что вне проекта отношения их могут принять другой оборот.

Татарченкова, являющаяся музыкальным руководителем детского сада села Никольского (Свердловская область), призналась, что играла обиду на Батрудинова в проекте "Выжить в Дубае", когда шоумен не помог ее команде победить.

Участница шоу уверяет, что не держит зла на юмориста за это, считая, что он достойно держался в игре.