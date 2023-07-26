Суд Лондона признал Кевина Спейси невиновным в деле о сексуальном насилии

Вечером 26 июля суд присяжных в Лондоне признал американского актёра Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах. Характерно, что Спейси, которому сегодня исполнилось 64 года, разрыдался после того, как услышал оправдательный приговор в свой адрес.

Кевин Спейси дважды удостоился награды "Оскар" и обвинялся в домогательствах к четырём мужчинам в период с 2004 по 2013 год. Из-за данных обвинений Спейси лишился множество флагманских ролей, в том числе в коммерчески успешном сериале "Карточный домик".