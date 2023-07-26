Поляков обозвал фестиваль Вайкуле Рандеву в Юрмале сборищем русофобов

Юрий Поляков плохо относится к проведению юрмальского музыкального фестиваля "Рандеву" во главе с Лаймой Вайкуле, так как все артисты, собранные там, выступают против России.

Поляков недоумевает от неуважения Вайкуле к памяти героев с ее призывами снести памятники советским воинам, боровшихся с фашистами.

Отметим, что на "Рандеву" прибалтийская певица не приглашала российских звезд, хотя сотрудничала с ними долгие годы.

Известно, что на сцену в Юрмале выйдут Андрей Макаревич, Мария Максакова. Гостями музыкального события будут Максим Галкин и Алла Пугачева.