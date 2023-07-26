В Киеве прогремел мощный взрыв на фоне воздушной тревоги по всей Украине

Вечером 26 июля ряд украинских новостных Telegram-каналов экстренно сообщили о том, что в Киеве прогремел мощный взрыв, которому предшествовала череда детонаций в Хмельницкой, Львовской, Житомирской и Сумской областях Украины. По данным украинского Министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги сейчас звучат по всей территории Украины.

Издание "Военкоры Русской Весны" предполагает, что российские войска нанесли массированный удар по пункту дислокации британских крылатых ракет "Шторм Шэдоу" в Хмельницкой области.