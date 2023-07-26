Подольская пожаловалась на неадекватное поведение своего 7-летнего сына Артемия в общественных местах

Наталья Подольская рассказала, что ее старший наследник Артемий, которому 7 лет, постоянно кривляется и привлекает к себе внимание на улице любыми способами.
О своей проблеме в воспитании ребенка певица поделилась в собственном Ютуб-шоу, где гостьей была психолог Виктория Дмитриева.
Специалист объяснила поведение сына Подольской как демонстративное, а лучшей реакцией на него назвала "ноль эмоций".
Дмитриева убеждена, что, если не обращать внимание на такие выходки мальчика, то вскоре он прекратит это делать, так как станет неинтересно.
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