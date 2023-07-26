Подольская пожаловалась на неадекватное поведение своего 7-летнего сына Артемия в общественных местах

20:15 2023-07-26

Исполнительница Наталья Подольская - мама двоих сыновей, которых она родила от своего супруга и коллеги по сцене Владимира Преснякова. Артистка рассказала о сложностях воспитания старшего наследника.

Наталья Подольская рассказала, что ее старший наследник Артемий, которому 7 лет, постоянно кривляется и привлекает к себе внимание на улице любыми способами.

О своей проблеме в воспитании ребенка певица поделилась в собственном Ютуб-шоу, где гостьей была психолог Виктория Дмитриева.

Специалист объяснила поведение сына Подольской как демонстративное, а лучшей реакцией на него назвала "ноль эмоций".

Дмитриева убеждена, что, если не обращать внимание на такие выходки мальчика, то вскоре он прекратит это делать, так как станет неинтересно.

Показать следующие комментарии
Фото