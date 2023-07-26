Дмитрий Полянский сообщил, что отказ российской стороны выступать на заседании по поводу зернового соглашения является знаком протеста и вызван неадекватными поступками Лондона.

Так, российский политик напомнил, что Британия была против участия российских представителей в заседании СБ, созванном по вопросу гонения Украинской православной церкви. Между тем, инициатива о проведении мероприятия исходила от России.

На заседании готовились выступить с докладами архиепископ Гедеон от УПЦ и украинский писатель. Они должны были представлять на собрании Москву.

Однако Гедеона не допустили к участию в мероприятии, произошло это под давлением Великобритании на страны СБ.

Дмитрий Полянский пояснил, что Россия отказалась участвовать в собрании Совбеза ООН по зерновой сделке «в знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании СБ». По словам российского представителя, Гедеон полностью отвечает критериям Организации.