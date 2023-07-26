СБУ официально взяла на себя ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 году

По словам Малюка, спецслужбы Украины проводят много спецопераций, рассказывать о них можно будет, когда закончится конфликт. Некоторые операции СБУ не станет разглашать никогда.

Далее он отметил, что взрыв, случившийся на Крымском мосту в прошлом году, это как раз и есть одна из таких операций.

Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года.

Ранее, 27 мая разговор о причастности спецслужб Украины к теракту уже происходил, и Малюк еще тогда подтвердил этот факт, но лишь косвенно, а не напрямую.