Белорусам напомнили, как поступать при болезни во время трудового отпуска или перед его началом

Сотрудник, заболевший во время трудового отпуска, имеет право продлить его на количество дней, которые у него отняла болезнь. Исчисляется этот период в календарных днях. Также работник по своему решению может перенести неиспользованные из-за болезни отпускные дни на другое время текущего года.

Бывают ситуации, когда больничный понадобился человеку до начала трудового отпуска. Тогда дни, отпущенные на отдых, можно при желании перенести на другое время текущего года, эти сроки согласовываются с работодателем.

Важные условия: перенос части отпуска, которая не была использована, осуществляется по желанию сотрудника и при договоренности с нанимателем о конкретных сроках переноса. При этом переносить отпуск по болезни можно только в пределах текущего года.

Сотрудник должен сообщить нанимателю о причинах, не позволяющих ему использовать свой отпуск в плановом порядке, и о количестве неиспользованных дней. Далее принимается совместное решение о сроках переноса.