Чехия подает на Россию в суд из-за недвижимости

Оно добивается возврата «неосновательного обогащения» за последние три года на сумму, превышающую 2,2 млн евро.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил, что Diplomatic Service, организация, поддерживающая МИД, «подала сегодня иск против Российской Федерации в Муниципальный суд Праги».

В иске говорится о неосновательном обогащении на сумму более 53 миллионов крон (2,2 миллиона евро) за последние три года. Мы пошли на этот шаг, потому что до сих пор не получили никакого ответа на досудебную повестку.

«Мы не будем раскрывать подробности», — добавил министр.

Глава чешского МИД уже в мае этого года объявил о судебном иске против России. Затем правительство аннулировало девять постановлений 1970-х и 1980-х годов, которые передавали Советскому Союзу недвижимость в безвозмездное пользование в дипломатических целях.

Проведенный министерством анализ показал, что из 42 объектов, в том числе в Праге, Брно и Карловых Варах десятки используются в недипломатических целях.

МИД Чехии призвал Россию уточнить, как они будут использованы, и предупредил о финансовых последствиях.