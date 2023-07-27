В Лиге конференций Гродненский «Неман» одержал верх над мальтийским «Бальцманом»

Команды встретились в венгерском Дьере, где один из лидеров чемпионата Беларуси одержал победу с большим преимуществом. Однако в первом тайме футболисты из Гродно особо не проявили себя. Счет удалось открыть только через 10 минут после перерыва. Первый гол забил лидер «Немана» Павел Савицкий.

На 85-й минуте матча второй победный удар сделал Сергей Карпович, доведя счет до 2:0 в пользу «Немана».

Ответная встреча состоится на Мальте 1 августа, команды будут бороться за выход в 3-й круг квалификации ЛК. Если команда, возглавляемая Игорем Ковалевичем, опять одержит верх, то новым ее соперником станет победитель матчей, которые пройдут между словенским «Целе» и португальской «Виторией».