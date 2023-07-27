Украина приговорила 18 депутатов Госдумы РФ к 15 годам тюремного заключения

Как сообщает Reuters нв Службу безопасности Украины, материалы еще по 73 делам направлены в суд.

По сообщению СБУ, 18 человек приговорены к 15 годам лишения свободы, а остальным 73 предъявлены обвинительные заключения .

По данным СБУ, 15 февраля 2022 года эти депутаты проголосовали за решение обратиться к президенту России с просьбой признать независимость территорий Донецкой и Луганской областей Украины, а 22 февраля — за ратификация договора о дружбе и взаимном сотрудничестве между Россией и Народными Республиками — Донецкой и Луганской.

В СБУ подчеркнули, что «Москва использовала это решение как формальную основу для начала полномасштабного вооруженного конфликта против Украины».