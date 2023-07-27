НАТО усиливает наблюдение и разведку в Черноморском регионе

Об этом говорится в коммюнике Североатлантического альянса по итогам заседания Совета Украина-НАТО.

«Россия несет полную ответственность за свои опасные, нарастающие действия в Черноморском регионе. Действия России также представляют значительную угрозу стабильности Черноморского региона, имеющего стратегическое значение для НАТО. Союзники укрепляют свою поддержку Украины и повышают свою бдительность», — говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Совет НАТО-Украина «решительно осудил» односторонний выход России из зерновой сделки и «преднамеренные попытки остановить сельскохозяйственный экспорт Украины, от которого зависят сотни миллионов людей во всем мире».

Также были «осуждены» недавние российские ракетные удары по Одессе, Николаеву и другим портовым городам.