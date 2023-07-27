Украина приняла решение о прекращении бойкота соревнований со спортсменами из РФ и Беларуси

Напомним, с конца марта Международный олимпийский комитет дал «зеленый свет» представителям России и Беларуси на старт в международных соревнованиях, в том числе на тех, в ходе которых можно получить олимпийскую лицензию.

Однако россияне и белорусы должны соревноваться под нейтральным флагом и без национальной символики, а также должны подписать специальную декларацию, осуждающую СВО в Украине.

Украинцы не заставили себя долго ждать. По решению местного правительства спортсмены из этой страны не могли выступать на соревнованиях, к которым были допущены россияне.

Новый приказ министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля изменил содержание предыдущего о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из России или Беларуси. Теперь участие украинцев запрещено только в соревнованиях, где россияне и белорусы соревнуются « под своим национальным флагом и используют национальную символику.

Это означает, что Украина прекратит бойкот соревнований, в которых спортсмены из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе. Стоит напомнить, что пока МОК не приглашал россиян и белорусов на Олимпийские Игры в Париже в 2024 году.