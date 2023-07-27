В Нигере произошел военный переворот, границы страны закрыты

27 июля стало известно о снятии с должности силовыми методами президента страны Мохамеда Базума, также поступила информация о закрытии мятежниками границ государства Нигер.

Согласно сообщениям агентства, Генеральный секретарь ООН поговорил по телефону с президентом Нигера и потребовал немедленного освобождения лидера страны.

По информации Agence France-Presse, военные мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений Нигера.

Позже организаторы переворота заявили, что гарантируют физическую неприкосновенность всем представителям снятой с поста власти. Об этом проинформировал телеканал Al Hadath.

Выступая в эфире национального телевидения, полковник Амаду Абдраман, с которым рядом в кадре можно было увидеть еще девять лиц в военной форме, заявил:

Мы подтверждаем уважение к физической и моральной неприкосновенности бывших властей в соответствии с правами человека.

Такие слова были зачитаны из документа. Кроме того, мятежники добавили, что хотят покончить с политической системой, «в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации».

В стране введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (по мск: с 21:00 до 07:00).