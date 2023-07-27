Белорусский завод «БЕЛДЖИ» уже поставляет дилерам первые кроссоверы под личным брендом

08:52 2023-07-27

Новинки, переименованные из Geely Coolray в BelGee X50, начали отгружать белорусским дилерам. Машины собираются на заводе «БЕЛДЖИ», получившем лицензию на производство этой модели.

Внешне BelGee X50 можно отличить от оригинального автомобиля Geely Coolray пока лишь по табличке с названием бренда.

Однако в дальнейшем завод сможет вносить изменения в конструкцию, видоизменять форму и внешний вид автомобиля, создавать новые версии этой модели кроссовера.

Предприятие будет идти по пути увеличения компонентов белорусского производства при внесении изменений в конструкцию BelGee X50.

По мнению дилеров Geely, новинка вполне сможет заменить Coolray на российском рынке. Продажи могут начаться уже до конца августа.