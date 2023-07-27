Белорусский завод «БЕЛДЖИ» уже поставляет дилерам первые кроссоверы под личным брендом

Внешне BelGee X50 можно отличить от оригинального автомобиля Geely Coolray пока лишь по табличке с названием бренда.
Однако в дальнейшем завод сможет вносить изменения в конструкцию, видоизменять форму и внешний вид автомобиля, создавать новые версии этой модели кроссовера.
Предприятие будет идти по пути увеличения компонентов белорусского производства при внесении изменений в конструкцию BelGee X50.
По мнению дилеров Geely, новинка вполне сможет заменить Coolray на российском рынке. Продажи могут начаться уже до конца августа.