Белорусский завод «БЕЛДЖИ» уже поставляет дилерам первые кроссоверы под личным брендом

Внешне BelGee X50 можно отличить от оригинального автомобиля Geely Coolray пока лишь по табличке с названием бренда.

Однако в дальнейшем завод сможет вносить изменения в конструкцию, видоизменять форму и внешний вид автомобиля, создавать новые версии этой модели кроссовера.

Предприятие будет идти по пути увеличения компонентов белорусского производства при внесении изменений в конструкцию BelGee X50.

По мнению дилеров Geely, новинка вполне сможет заменить Coolray на российском рынке. Продажи могут начаться уже до конца августа.