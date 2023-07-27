Главком ВВС заявил о сбитии 26 июля 36 российских крылатых ракет

Олещук отметил, что крылатые ракеты — 33 Х-101/Х-555 и три «Калибра» — были запущены с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ракеты вошли в воздушное пространство Украины с юго-востока и взяли курс на запад, после чего постоянно меняли направление. С ними сражались ракетные войска, подвижные огневые группы, авиация и ПВО других родов войск.

Глава ВВС Украины отметил, что российские вооруженные силы выпустили четыре аэробаллистических ракеты Х-47 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К в направлении Хмельницкой области на западе Украины. Информация о последствиях этой атаки пока не разглашается.