Украинская армия начала главную фазу контрнаступления на юге Запорожья

Американская газета, опираясь на сведения из Министерства обороны США, рассказала о начале основного этапа наступательной операции Украины. В бой отправлены «тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку».

Из других источников иностранного издания стало известно, что при благополучном для ВСУ исходе, новая фаза наступления может продолжиться 1-3 недели.

По информации The Washington Post, один из американских чиновников заявил, что пока «неясна цель таких шагов» киевского руководства. Кроме того чиновник отметил, что у него нет сильной уверенности в том, «что это важный шаг».