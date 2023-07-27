Ученые определили, что употребление морепродуктов может спасти слух в пожилом возрасте

Объясняется это высоким содержанием жирных кислот омега-3 в морепродуктах. Особенно важна докозагексаеновая кислота (DHA), которая есть в жирных сортах рыбы. Она играет важную роль в сохранении слуха у лиц пожилого возраста.

Участниками масштабного исследования стали свыше 100 тысяч человек, они предоставили ученым данные о состоянии своего слуха и о содержании DHA в клетках крови.

После проведения исследования в результате сделанного анализа данных выяснилось, что люди, у которых DHA в крови присутствовала в больше степени, на 16% реже имели проблемы со слухом, чем лица с низким показателем.