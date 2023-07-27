Эликсир молодости Нобелевского лауреата Ильи Мечникова позволяет прожить до 120 лет, в чем его суть

Илья Ильич Мечников - великий русский биолог и врач, который считал, что старость это болезнь. Соответственно, ее можно и нужно лечить, чтобы продлить ресурсы активной жизни человека до ста - ста двадцати лет.

Почему стареет организм?

Мечников, ссылаясь на собственные гистологические исследования, утверждал: с возрастом человек отравляется токсическими веществами, которые вырабатывает гнилостная микрофлора толстого кишечника.

Микроорганизмы здесь играют не последнюю роль, причем их в организме человека - до двух килограмм, как полезных, так и вредных. И, если не нарушается их баланс, тогда высок и иммунитет.

Проще говоря, питание напрямую связано с продолжительностью жизни. И рекомендации диетологов о преобладании в рационе продуктов растительного происхождения вполне обоснованны.

Потому что избыток продуктов животного происхождения запускает гнилостные процессы в кишечнике, что ускоряет старение организма.

Как продлить активную жизнь?

Мечников прослеживал закономерности в образе жизни долгожителей разных стран. Особый интерес у него был к болгарам, которые чаще других чувствовали себя бодрыми до самой глубокой старости.

По мнению ученого, причина кроется в их образе питания, куда обязательно включены кисломолочные продукты. Они способствуют нормализации кишечной микрофлоры, что помогает избежать многих негативных процессов, которые проявляются при старении организма.

Исследования Мечникова положили основу современных представлений о про- и пребиотиках. Пробиотики - живые микроорганизмы, а пребиотики - специфические вещества, стимулирующие развитие полезных микроорганизмов.

Эликсир здоровья и молодости от Мечникова

Учёный научно обосновал, что оптимально полезна закваска из таких микроорганизмов, как болгарская палочка либо термофильный стрептококк.

Продукт, предложенный учёным, называется «простокваши Мечникова», его прозвали эликсиром молодости. Простокваша обогащена витаминами и незаменимыми аминокислотами, это повышает иммунитет и замедляет процесс старения.

Ее можно приготовить и самостоятельно в домашних условиях - на основе натуральной закваски. Либо просто почаще употреблять кисломолочные продукты.