Жасмин продает вещи из своего гардероба, надеясь получить за них 5 000 000 рублей

11:05 2023-07-27

Знаменитости один за одним продают свою одежду, выставляя за нее немалые ценники. Этим занимаются Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Нюша. Теперь к ним присоединилась и Жасмин.

Исполнительница-модница Жасмин продает свои наряды, общей стоимостью примерно 5 000 000 российских рублей.

По имеющимся сведениям, знаменитость сделала 140 соответствующих объявлений.

Жасмин решила избавиться от сумок, платьев, аксессуаров. Самая дорогая в продаваемой коллекции сумочка, за которую придется выложить 250 000 рублей.

Самая низкая цена у кроссовок на каблуке - 7 000 рублей.

До Жасмин о распродаже гардероба объявляли Филипп Киркоров, Дана Борисова, Нюша, Яна Рудковская и другие известные личности.

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