Жасмин продает вещи из своего гардероба, надеясь получить за них 5 000 000 рублей

Исполнительница-модница Жасмин продает свои наряды, общей стоимостью примерно 5 000 000 российских рублей.
По имеющимся сведениям, знаменитость сделала 140 соответствующих объявлений.
Жасмин решила избавиться от сумок, платьев, аксессуаров. Самая дорогая в продаваемой коллекции сумочка, за которую придется выложить 250 000 рублей.
Самая низкая цена у кроссовок на каблуке - 7 000 рублей.
До Жасмин о распродаже гардероба объявляли Филипп Киркоров, Дана Борисова, Нюша, Яна Рудковская и другие известные личности.
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