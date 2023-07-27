Жасмин продает вещи из своего гардероба, надеясь получить за них 5 000 000 рублей

Отвечающий за нацбезопасность украинский нардеп взял больничный и, несмотря на запрет, улетел отдыхать на Мальдивы

Украинские спецслужбы расследуют незаконный отдых одного из политиков. Заместитель председателя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Юрий Аристов взял больничный, а затем улетел с женой и детьми на Мальдивы, несмотря на то, что представителям украинской власти выезд запрещен.