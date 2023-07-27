Минчанка под угрозой расправы взяла два кредита и перевела аферистам солидную сумму

Минчанка, которой угрожали неизвестные физической расправой, оформила 2 кредита и перевела мошенникам свыше 18 тысяч рублей, сообщает Белта со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД Минска с заявлениями о фактах мошенничества обратились еще две жительницы Минска. Потерпевшим через мессенджер звонили "правоохранители", заверяя, что якобы аферист пытается взять на их имя кредит.

Чтобы обезопасить свои средства и помочь вычислить преступника, женщины были должны взять заем в банке, а потом перевести деньги на названный расчетный счет. В общей сложности 3 жительницы столицы перевели аферистам свыше 35 тысяч. Следователи по фактам мошенничества возбудили уголовные дела.

Милиция напоминает: сотрудники правоохранительных органов и банков не звонят в мессенджере с предложениями оформить кредит.