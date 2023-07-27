Невестка Тины Тернер хочет забеременеть от умершего супруга

Невестка американской певицы Тины Тернер заявила, что хочет в 46 лет забеременеть от умершего сына звезды. Афида Тернер, как сообщает Газета.ру, рассказала это в интервью СМИ США.

По ее словам, еще при жизни ее супруг, он же сын Тины Тернер Ронни Тернер, заморозил свою сперму. По словам американки, это стало его прощальным подарком для нее накануне его смерти от рака кишечника в декабре 2022-го года. Мужчине на тот момент было 62 года.

Афида призналась, что попытается при помощи врачей забеременеть и самостоятельно выносить ребенка.

Тина Тернер ушла из жизни вскоре после смерти сына - ее не стало в мае 2023 года.